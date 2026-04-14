Турция ожидает до шести миллионов российских туристов в 2026 году

АНТАЛЬЯ, 14 апр - РИА Новости, Вугар Гасанов. Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын заявил в интервью РИА Новости, что турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.

"У нас есть такие рынки как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до 6 миллионов туристов в этом году. Почему не 7 или 8 миллионов? Потому что текущая геополитическая ситуация и возможные войны мешают нам чётко прогнозировать", - заявил Гюнайдын РИА Новости.