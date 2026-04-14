Рейтинг@Mail.ru
Турция ожидает до шести миллионов российских туристов в 2026 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм
 
01:54 14.04.2026
Турция ожидает до шести миллионов российских туристов в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУличная торговля в Сиде
Уличная торговля в Сиде - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Уличная торговля в Сиде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНТАЛЬЯ, 14 апр - РИА Новости, Вугар Гасанов. Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын заявил в интервью РИА Новости, что турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.
Турция будет направлением номер один в выездном организованном туризме среди россиян, сообщила ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"У нас есть такие рынки как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до 6 миллионов туристов в этом году. Почему не 7 или 8 миллионов? Потому что текущая геополитическая ситуация и возможные войны мешают нам чётко прогнозировать", - заявил Гюнайдын РИА Новости.
Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. Москва ожидает, что Турцию в 2026 году посетят около 6,5 миллионов российских туристов, заявил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Пляж Сиде - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
ТуризмТурцияМоскваРоссияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала