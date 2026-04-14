ЦСКА – "Авангард": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 14 апреля

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА и омский "Авангард" проведут четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 14 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Завершен
05:38 • Павел Карнаухов
16:36 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
08:18 • Прохор Полтапов
17:58 • Марсель Ибрагимов