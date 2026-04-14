Премьер Нидерландов прокомментировал встречу с Трампом

ГААГА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом был конструктивным и помог лучше понять друг друга, однако не сблизил их позиции.

Королевская чета Нидерландов и премьер-министр страны прибыли в понедельник с визитом в США . Вечером у них состоялся ужин в Белом доме по приглашению Трампа

"Это был хороший вечер. Нам удалось в течение нескольких часов обменяться идеями по очень важным вопросам, которые затрагивают также Нидерланды - это война на Ближнем Востоке , война на Украине , торговые отношения между нашими странами. У нас вышел конструктивный разговор с президентом", - сказал по итогам ужина Йеттен порталу Nu.nl.

По словам главы нидерландского кабмина, в ходе этой встречи он смог высказать опасения Нидерландов, а также Европы

"Время от времени также полезно просто, по-американски, признать разногласия, чтобы лучше понять действия друг друга", - отметил он.

Йеттен также добавил, что этого разговора было недостаточно, чтобы убедить друг друга в чем-то, но достаточно, чтобы понять позиции двух стран.