Премьер Нидерландов прокомментировал встречу с Трампом

ГААГА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом был конструктивным и помог лучше понять друг друга, однако не сблизил их позиции.
Королевская чета Нидерландов и премьер-министр страны прибыли в понедельник с визитом в США. Вечером у них состоялся ужин в Белом доме по приглашению Трампа.
"Это был хороший вечер. Нам удалось в течение нескольких часов обменяться идеями по очень важным вопросам, которые затрагивают также Нидерланды - это война на Ближнем Востоке, война на Украине, торговые отношения между нашими странами. У нас вышел конструктивный разговор с президентом", - сказал по итогам ужина Йеттен порталу Nu.nl.
По словам главы нидерландского кабмина, в ходе этой встречи он смог высказать опасения Нидерландов, а также Европы.
"Время от времени также полезно просто, по-американски, признать разногласия, чтобы лучше понять действия друг друга", - отметил он.
Йеттен также добавил, что этого разговора было недостаточно, чтобы убедить друг друга в чем-то, но достаточно, чтобы понять позиции двух стран.
Ранее премьер-министр Нидерландов заявлял, что сильная напряженность царит в НАТО из-за разногласий США и Европы. Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.