Как произошла самая крупная речная катастрофа в СССР

Теплоход "Александр Суворов", следующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На Волге произошла самая масштабная речная катастрофа в истории СССР. Теплоход "Александр Суворов" на полном ходу протаранил низкий пролет моста.

Точное число жертв остается неизвестным до сих пор.

"На теплоходе музыка играла"

Лето 1983 года. Пассажиры, купившие билеты на речной круиз Ростов-на-Дону — Москва, чувствовали себя в полной безопасности. Им предстояло плыть вверх по Волге на новеньком белоснежном гиганте.

Красавец-теплоход "Александр Суворов" только что сошел со стапелей чехословацкой компании Škoda Komárno. Длина лайнера — больше 135 метров, ширина — 17, мощность двигателей — три тысячи лошадиных сил. Он мог принять на борт 336 пассажиров.

На теплоходе были бар, два ресторана, танцевальный зал и даже кинотеатр в надстройке верхней палубы. В рейс теплоход отправился с перегрузом: 330 пассажиров, 55 членов экипажа и 35 человек обслуживающего персонала — горничные, поварихи, аниматоры. Плюс зайцы: родственники членов экипажа, которым нужно было попасть в Москву. По разным оценкам, всего на борту находилось 438 человек.

Пятого июля судно подошло к Ульяновску. Отдыхающие прекрасно проводили время, а после 22:00 гулянье переместилось из ресторанов на верхние палубы. Там собралось около 250 человек.

40 сантиметров — и катастрофа

В какой-то момент рулевой на полной скорости направил круизный лайнер в закрытую шестую секцию железнодорожного Ульяновского моста. Обычно на этом маршруте теплоход вели через третью секцию, там судно проходило без труда.

В 22:45 теплоход вошел под восьмой пролет Волжского моста. В мгновение ока снесло рубку, раздавило кинозал, оторвало дымовые трубы. Удар был такой силы, что пролет железнодорожного моста весом более полутора тысяч тонн сместился на 40 сантиметров. Вместе с ним сдвинулись и рельсы. В этот момент 11 вагонов с углем, зерном и бревнами сошли с путей, часть груза рухнула прямо на палубу.

Выжили только те, кто в тот момент находились внизу, в каютах. Спасатели и военные работали пять суток. Под завалами оказалась цистерна с бензином — ее доставали с особой осторожностью, чтобы не допустить пожара.

Искореженный теплоход отбуксировали к левому берегу. На месте работали водолазы, мостовики, психологи, правительственная комиссия, студенческие отряды, пожарные, врачи, дорожные службы.

Кто виноват в трагедии?

Капитана Владимира Клейменова нашли живым на дамбе у опоры моста. По одной из версий, его отбросило туда ударной волной. Следствие Генпрокуратуры СССР официально возложило вину на команду. Главными виновниками назвали рулевого Уварова и старшего помощника Митенкова, оба погибли.

Капитана Клейменова признали виновным в том, что он "самоустранился от спасения людей и не обеспечил должной дисциплины на судне". Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. Клейменов освободился через шесть лет, а буквально через год умер — сердце.

Неофициальное количество погибших — около 400. Власть предпочла не сеять панику: газетам запретили писать подробности. Лишь 7 июня ТАСС выдал короткую сводку: без цифр, без деталей, просто "произошла авария".