Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Татарстана и Египта за пять лет вырос в 8,5 раза
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:18 14.04.2026
Товарооборот Татарстана и Египта за пять лет вырос в 8,5 раза

Товарооборот Татарстана и Египта за 5 лет вырос в 8,5 раза до $230 млн

CC BY 4.0 / Официальный сайт Раиса Республики Татарстан (cropped) / Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси во время встречи
Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси во время встречи
CC BY 4.0 / Официальный сайт Раиса Республики Татарстан (cropped) /
Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот Татарстана и Египта за последние пять лет вырос в 8,5 раза и составил 230 миллионов долларов, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.
По информации пресс-службы главы Татарстана, Минниханов находится в Египте с рабочим визитом, в программе которого официальные и деловые встречи, посещение ряда объектов. С президентом Арабской Республики Египет глава Татарстана обсудил вопросы развития сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.
"Наша республика вносит значимый вклад в укрепление российско-египетских связей. Объем татарстано-египетского товарооборота - яркое тому свидетельство. По итогам прошлого года он увеличился за пять лет более чем в 8,5 раза и составил 230 миллионов долларов", - цитирует слова Минниханова на встрече с Ас-Сиси пресс-служба.
Глава Татарстана обратил внимание, что республика придает большое значение развитию сотрудничества с партнерами России в исламском мире. По его словам, с Египтом работают ряд крупных промышленных предприятий республики. Тем не менее есть высокий интерес к расширению номенклатуры сотрудничества. В частности, по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, автомобилестроение, здравоохранение, IT и другим.
Минниханов сообщил о готовности Татарстана делиться опытом и наработками в таких областях, как цифровизация, развитие технопарков, особых экономических зон. Он также поблагодарил руководство Египта за глубокий подход к созданию филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в Каире, который открыт указом президента Египта. Первый набор студентов состоялся в 2023 году, здесь обучаются более 2 тысяч студентов по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация", готовятся к открытию факультеты "Искусственный интеллект" и "Физиотерапия".
Президент Египта поздравил главу Татарстана с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году и выразил заинтересованность в сотрудничестве в области культуры. Кроме того, Ас-Сиси озвучил готовность расширять сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования и туризма.
"Высоко ценим тот вклад, который вы вносите в развитие отношений России со странами исламского мира", - отметил он, обращаясь к Минниханову.
Республика Татарстан, Египет, Россия, Рустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала