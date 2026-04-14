Товарооборот Татарстана и Египта за пять лет вырос в 8,5 раза

КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот Татарстана и Египта за последние пять лет вырос в 8,5 раза и составил 230 миллионов долларов, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

По информации пресс-службы главы Татарстана, Минниханов находится в Египте с рабочим визитом, в программе которого официальные и деловые встречи, посещение ряда объектов. С президентом Арабской Республики Египет глава Татарстана обсудил вопросы развития сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.

"Наша республика вносит значимый вклад в укрепление российско-египетских связей. Объем татарстано-египетского товарооборота - яркое тому свидетельство. По итогам прошлого года он увеличился за пять лет более чем в 8,5 раза и составил 230 миллионов долларов", - цитирует слова Минниханова на встрече с Ас-Сиси пресс-служба.

Глава Татарстана обратил внимание, что республика придает большое значение развитию сотрудничества с партнерами России в исламском мире. По его словам, с Египтом работают ряд крупных промышленных предприятий республики. Тем не менее есть высокий интерес к расширению номенклатуры сотрудничества. В частности, по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, автомобилестроение, здравоохранение, IT и другим.

Минниханов сообщил о готовности Татарстана делиться опытом и наработками в таких областях, как цифровизация, развитие технопарков, особых экономических зон. Он также поблагодарил руководство Египта за глубокий подход к созданию филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в Каире, который открыт указом президента Египта. Первый набор студентов состоялся в 2023 году, здесь обучаются более 2 тысяч студентов по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация", готовятся к открытию факультеты "Искусственный интеллект" и "Физиотерапия".

Президент Египта поздравил главу Татарстана с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году и выразил заинтересованность в сотрудничестве в области культуры. Кроме того, Ас-Сиси озвучил готовность расширять сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования и туризма.