Хачанов в гневе разбил ракетку о корт во время матча турнира в Барселоне

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов разбил ракетку во время второго сета матча первого круга турнира категории ATP 500 в Барселоне.
Хачанов во вторник уступил аргентинцу Камило Уго Карабелли со счетом 3:6, 4:6. При счете 4:4 (0-30) во втором сете на своей подаче Хачанов проиграл розыгрыш, благодаря чему соперник заработал тройной брейк-пойнт. После этого россиянин несколько раз ударил ракеткой о грунтовый корт и разбил ее.
В прошлом сезоне Хачанов дошел в Барселоне до полуфинальной стадии.