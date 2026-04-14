Хачанов в гневе разбил ракетку о корт во время матча турнира в Барселоне - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
16:39 14.04.2026 (обновлено: 16:48 14.04.2026)
Хачанов в гневе разбил ракетку о корт во время матча турнира в Барселоне

Теннисист Хачанов разбил ракетку о корт на матче 1-го круга турнира в Барселоне

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов разбил ракетку во время второго сета матча первого круга турнира категории ATP 500 в Барселоне.
Хачанов во вторник уступил аргентинцу Камило Уго Карабелли со счетом 3:6, 4:6. При счете 4:4 (0-30) во втором сете на своей подаче Хачанов проиграл розыгрыш, благодаря чему соперник заработал тройной брейк-пойнт. После этого россиянин несколько раз ударил ракеткой о грунтовый корт и разбил ее.
В прошлом сезоне Хачанов дошел в Барселоне до полуфинальной стадии.
