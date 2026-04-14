Блинкова проиграла 123-й ракетке мира в первом круге турнира в Руане
13:58 14.04.2026 (обновлено: 14:09 14.04.2026)
Блинкова проиграла 123-й ракетке мира в первом круге турнира в Руане

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Чехии Доминике Шалковой в матче первого круга грунтового турнира категории WTA 250 во французском Руане, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 123-й ракетки мира Шалковой. Блинкова занимает 91-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.
Следующей соперницей Шалковой станет победительница встречи между немкой Татьяной Марией и француженкой Эльзой Жакмо.
