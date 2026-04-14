15:22 14.04.2026
В работе Т-Банка произошел сбой

Банкомат Т-Банка. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сбой произошел в работе Т-Банка: россияне не могут войти в мобильное приложение, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. В самой кредитной организации указали, что у некоторых клиентов возникают сложности при входе в мобильное приложение на устройствах Apple по несвязанным с работой Т-Банка причинам.
Отмечается, что на 14:45 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 1200 за последний час и 2200 - за сутки.
При этом 70% жалуется на сбой мобильного приложения, а 16% - на общие трудности в работе банка.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Москве (4%), Московской области (4%), Санкт -Петербурге (3%), Самарской и Ленинградской областях (3%) соответственно.
"У некоторых клиентов могут возникать сложности при входе в мобильное приложение на устройствах Apple по несвязанным с работой Т-Банка причинам", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.
