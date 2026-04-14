В работе Т-Банка произошел сбой

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сбой произошел в работе Т-Банка: россияне не могут войти в мобильное приложение, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Сбой произошел в работе Т-Банка: россияне не могут войти в мобильное приложение, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404 . В самой кредитной организации указали, что у некоторых клиентов возникают сложности при входе в мобильное приложение на устройствах Apple по несвязанным с работой Т-Банка причинам.

Отмечается, что на 14:45 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 1200 за последний час и 2200 - за сутки.

При этом 70% жалуется на сбой мобильного приложения, а 16% - на общие трудности в работе банка.