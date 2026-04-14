Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сообщили, что Россия готова принять турниры по плаванию вместо ЕС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 14.04.2026 (обновлено: 20:00 14.04.2026)
В Госдуме сообщили, что Россия готова принять турниры по плаванию вместо ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Россия успешно сможет провести международные турниры по плаванию.
Глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.
«
"Пусть не проводят, это их право. Просто нашли причину отказаться от проведения турниров, потому что это дело затратное. Придумали себе отговорку. Но кому они этим сделают плохо? Прежде всего самим себе, своим спортсменам и болельщикам", - сказал Свищев.
"А мы бы могли провести международные соревнования. Все прекрасно помнят, как у нас замечательно прошел чемпионат мира в Казани. Супер мероприятие было!" - добавил он.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Фетисов прокомментировал решение World Aquatics о допуске россиян с флагом
13 апреля, 17:33
 
Дмитрий СвищевСпортВодные видыПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала