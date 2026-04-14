В Госдуме сообщили, что Россия готова принять турниры по плаванию вместо ЕС

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Россия успешно сможет провести международные турниры по плаванию.
Глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.
"Пусть не проводят, это их право. Просто нашли причину отказаться от проведения турниров, потому что это дело затратное. Придумали себе отговорку. Но кому они этим сделают плохо? Прежде всего самим себе, своим спортсменам и болельщикам", - сказал Свищев.
"А мы бы могли провести международные соревнования. Все прекрасно помнят, как у нас замечательно прошел чемпионат мира в Казани. Супер мероприятие было!" - добавил он.