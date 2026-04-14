Губернатор Запорожской области заявил о перебоях со светом в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципалитетах Запорожской области из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, восстановление штатного электроснабжения находится на постоянном контроле.

"Работа по восстановлению повреждённого оборудования и скорейшей стабилизации ситуации в тех населённых пунктах, которые затронуло отключение электроснабжения, не останавливается", - подчеркнул губернатор.