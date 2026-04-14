Украинца осудили за попытку взорвать наблюдательный пост под Херсоном - РИА Новости, 14.04.2026
16:22 14.04.2026
Украинца осудили за попытку взорвать наблюдательный пост под Херсоном

Суд приговорил к 12 годам пытавшегося подорвать пост ВС РФ в Херсонской области

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Андрея Гулая, попытавшегося взорвать наблюдательный пост в Херсонской области, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, с 1 июня по 31 августа 2023 года Гулай, находясь в селе Васильевка Херсонской области, нашел взрывное устройство, которое принес к себе домой.
Вечером 1 декабря 2025 года он решил совершить теракт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Гулай взял взрывное устройство и направился к тыловому наблюдательному посту Херсонской области "с целью совершения подрыва поста и причинения смерти военнослужащим ВС РФ", однако на подходе к посту его задержали.
В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых деяний признал полностью.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 30 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
