Житель Бурятии пойдет под суд за гибель дочери из-за отвердителя

УЛАН-УДЭ, 14 апр - РИА Новости. Житель Бурятии пойдет под суд за гибель дочери, которой по ошибке дали отвердитель эпоксидной смолы вместо лекарства от кашля, сообщило региональное СУСК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый увлекался изготовлением изделий с использованием эпоксидной смолы. В конце ноября 2025 года он перелил остатки жидкости - отвердителя для эпоксидной смолы - в пустую бутылку из-под лекарства от кашля и оставил ее дома на холодильнике. Но через несколько дней, забыв о содержимом, он поставил флакон к другим лекарствам.

"Тридцатого декабря утром у его малолетней дочери стали проявляется признаки простуды, и сожительница мужчины, не знавшая о содержимом флакона, дала девочке из него жидкость, которую ребенок проглотил, как лекарство. При этом отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность и опасность для жизни и здоровья при употреблении внутрь. В результате острого отравления девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - отметили в СУСК.