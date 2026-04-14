Чем старообрядцы из Аляски шокировали местных американцев

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Несмотря на все культурное многообразие США, где проживают разные народы всех вероисповеданий, русские старообрядцы сумели удивить американцев.

Как у них это вышло? И что вызывало искреннее недоумение у местных жителей?

Первым делом — баня

Старообрядцы добрались до купленного ими на Аляске земельного участка в мае 1968 года. Основать поселение в свое время помог Толстовский фонд, созданный в 1939-м Александрой Толстой — младшей дочерью писателя Льва Толстого.

Местные американцы встретили переселенцев дружелюбно и оказали посильную помощь: дали дровяную печь, показали источник воды, по возможности подвозили продовольствие.

Так постепенно рождался Николаевск — первый старообрядческий поселок на Аляске. Почти сразу же на новом месте были разбиты огороды, переселенцы завели кур-несушек и скотину. А вот что сразу изумило местных, так это то, что в первую очередь была построена баня. Ее очень быстро возвели из дерева, а до того времени мылись в палатках, в которых переселенцы и жили.

Поразительное трудолюбие

Восхитило американцев и трудолюбие староверов. Многие из них работали в будни по найму на фабрике хозяина, а по вечерам и субботам — на собственных фермах, где они выращивали овощи и декоративные растения для себя и на продажу.

Уже в пятилетнем возрасте малыши помогали матерям собирать ягоды и фрукты на фермах и при походах в лес. А 15-летние подростки демонстрировали силу и сноровку на рыбном промысле, помогая отцам и дедам.

Яркий внешний вид

Даже сегодня живущие на Аляске старообрядцы удивляют американцев своим внешним видом.

"Одежда (староверов) выполнена в ярком традиционном стиле: мужчины и мальчики носят вышитые рубашки и пояса ручной работы, а женщины и девочки — платья до щиколотки", — пишет исследователь Аляски Боб Кауфман.

Старообрядцы-мужчины удивляют американцев и бородами — красивыми и ухоженными. Женщины покрывают головы платками, а волосы заплетают в косы.

Курс о размножении человека

Школу открыли в городе в 1972 году. Сначала детям приходилось учиться в трейлере размером 2,5 на шесть метров: другого свободного помещения не было. Вплоть до 1980-х считалось, что местной молодежи достаточно среднего общего образования, особенно это касалось девушек, но сейчас ситуация изменилась.

"Родители больше не выступают против того, чтобы девочки получали высшее образование после школы. Более того, они поощряют это", — говорит тренер из школы Николаевска Би Клауч.

Американский журналист Джим Риарден, посещавший Николаевск, был поражен , насколько внимательно родители следили за тем, чему именно учат их детей.

Ссылаясь на слова учителя старшеклассников Роберта Мора, журналист рассказывал, что по настоятельным просьбам родителей педагогу пришлось полностью исключить из курса раздел о размножении человека. Вопросы репродукции он рассматривал на примере растений и рыб.