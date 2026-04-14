Рейтинг@Mail.ru
Блокада Ормуза отвлекает ресурсы США от других задач, считает аналитик - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 14.04.2026 (обновлено: 18:33 14.04.2026)
Блокада Ормуза отвлекает ресурсы США от других задач, считает аналитик

Кавана: блокада США Ормуза отвлечет авиацию и корабли от других задач

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США придется отвлечь военные корабли и авиацию от выполнения других задач на Ближнем Востоке для обеспечения блокады иранских морских портов, заявила РИА Новости директор отдела военного анализа центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
США достаточно военно-морской и авиационной мощи в регионе для проведения блокады, однако это все равно будет ресурсоемкая операция, отвлекающая корабли и авиацию от других региональных задач, особенно если боевые действия между Ираном и США возобновятся", - сказала Кавана.
По ее словам, для проведения такой операции Вашингтону потребуются эсминцы, а также более мелкие корабли и поддерживающая авиация.
"Операция по блокаде (портов Ирана - ред.) потребует нескольких эсминцев, а также ряда менее крупных кораблей и поддерживающей авиации, такой как (штурмовики - ред.) A-10 или вертолеты", - отметила эксперт.
Кавана пояснила, что эсминцы могут быть задействованы не только для перехвата судов, но и для противовоздушной обороны кораблей, участвующих в блокаде.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива по распоряжению президента США Дональда Трампа после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее Трамп заявил, что США начнут блокаду судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, платившие Ирану за проход через пролив. Позднее он пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала