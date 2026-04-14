Блокада Ормуза отвлекает ресурсы США от других задач, считает аналитик

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США придется отвлечь военные корабли и авиацию от выполнения других задач на Ближнем Востоке для обеспечения блокады иранских морских портов, заявила РИА Новости директор отдела военного анализа центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
По ее словам, для проведения такой операции Вашингтону потребуются эсминцы, а также более мелкие корабли и поддерживающая авиация.
"Операция по блокаде (портов Ирана - ред.) потребует нескольких эсминцев, а также ряда менее крупных кораблей и поддерживающей авиации, такой как (штурмовики - ред.) A-10 или вертолеты", - отметила эксперт.
Кавана пояснила, что эсминцы могут быть задействованы не только для перехвата судов, но и для противовоздушной обороны кораблей, участвующих в блокаде.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива по распоряжению президента США Дональда Трампа после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее Трамп заявил, что США начнут блокаду судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, платившие Ирану за проход через пролив. Позднее он пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.