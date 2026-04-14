Блокада Ормуза отвлекает ресурсы США от других задач, считает аналитик

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США придется отвлечь военные корабли и авиацию от выполнения других задач на Ближнем Востоке для обеспечения блокады иранских морских портов, заявила РИА Новости директор отдела военного анализа центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

"У США достаточно военно-морской и авиационной мощи в регионе для проведения блокады, однако это все равно будет ресурсоемкая операция, отвлекающая корабли и авиацию от других региональных задач, особенно если боевые действия между Ираном и США возобновятся", - сказала Кавана.

По ее словам, для проведения такой операции Вашингтону потребуются эсминцы, а также более мелкие корабли и поддерживающая авиация.

"Операция по блокаде (портов Ирана - ред.) потребует нескольких эсминцев, а также ряда менее крупных кораблей и поддерживающей авиации, такой как (штурмовики - ред.) A-10 или вертолеты", - отметила эксперт.

Кавана пояснила, что эсминцы могут быть задействованы не только для перехвата судов, но и для противовоздушной обороны кораблей, участвующих в блокаде.