Бойцы группировки "Север" за две недели уничтожили более 500 дронов ВСУ

КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Более 500 ударных украинских БПЛА уничтожили бойцы группировки войск "Север" с начала апреля в Сумской и Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Мобильные огневые группы группировки войск "Север" в ходе несения боевого дежурства обнаружили и уничтожили свыше 500 ударных БПЛА большой и средней дальности в Сумской и Харьковской областей с начала апреля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушные цели военнослужащие уничтожили при помощи стрелкового оружия с использованием ночных прицелов, а также с применением БПЛА "Елка".
