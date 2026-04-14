Бойцы группировки "Север" за две недели уничтожили более 500 дронов ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 14.04.2026
Бойцы группировки "Север" за две недели уничтожили более 500 дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Более 500 ударных украинских БПЛА уничтожили бойцы группировки войск "Север" с начала апреля в Сумской и Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Мобильные огневые группы группировки войск "Север" в ходе несения боевого дежурства обнаружили и уничтожили свыше 500 ударных БПЛА большой и средней дальности в Сумской и Харьковской областей с начала апреля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушные цели военнослужащие уничтожили при помощи стрелкового оружия с использованием ночных прицелов, а также с применением БПЛА "Елка".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала