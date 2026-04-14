МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Десятки тел погибших солдат ВСУ складируют в некогда жилых строениях в селе Мирополье Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Вдовы украинских солдат жалуются, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что командование 14-го армейского корпуса ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта.
