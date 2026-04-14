Группировка "Центр" уничтожила десятки беспилотников ВСУ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Расчётами БПЛА 132-й гвардейской бригады группировки войск "Центр" уничтожены десятки беспилотников ВСУ на добропольском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения войск беспилотных систем в составе 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили десятки ударных и разведывательных дронов ВСУ на добропольском направлении спецоперации", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, применяя российские FPV-дроны в зоне СВО, оперативно уничтожаются разведывательные беспилотники ВСУ.
"Расчеты ударных БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ежедневно уничтожают вражеские дроны, что позволяет лишить противника "зрения" на линии боевого соприкосновения", - добавили в ведомстве.
