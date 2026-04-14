05:23 14.04.2026
Российский пехотинец рассказал о ловле дронов ВСУ на живца

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Российские снайпера используют муляжи для перехвата беспилотников ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дизель".
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, для этого используются ложные цели, привлекающие внимание боевиков ВСУ.
"Выставляли старлинкиложные коробки, оборудование, как будто там склад или позиции с техникой. Они запоминают местность и реагируют на любые изменения", — отметил он.
Военнослужащий пояснил, что дроны направляются к таким объектам, после чего становятся уязвимыми.
"Когда они подлетают, мы уже на позиции и работаем по ним. Это своего рода ловля на живца", — рассказал "Дизель".
По его словам, дистанция работы при этом составляет порядка 100–200 метров.
"На одну такую приманку может прилететь много дронов. У нас сейчас развернута сеть постов, и мы координируем действия по радиосвязи", — добавил он.
