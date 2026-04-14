Российский пехотинец рассказал о ловле дронов ВСУ на живца

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Российские снайпера используют муляжи для перехвата беспилотников ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дизель".

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, для этого используются ложные цели, привлекающие внимание боевиков ВСУ

"Выставляли старлинкиложные коробки, оборудование, как будто там склад или позиции с техникой. Они запоминают местность и реагируют на любые изменения", — отметил он.

Военнослужащий пояснил, что дроны направляются к таким объектам, после чего становятся уязвимыми.

"Когда они подлетают, мы уже на позиции и работаем по ним. Это своего рода ловля на живца", — рассказал "Дизель".

По его словам, дистанция работы при этом составляет порядка 100–200 метров.