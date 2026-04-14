Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.04.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 апреля 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения БПЛА дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.