КНР и Россия должны продвигать партнерство на высокий уровень, заявил Ван И

ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Россия должны продвигать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество во всех областях на более высокий уровень, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Гегемония и ее вред проявляются все сильнее, система глобального управления переживает глубокую перестройку, а дело мира и развития человечества по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

"Это также первый год 15-й пятилетки для Китая. Обе стороны должны воспользоваться историческим шансом, следовать требованиям времени, всесторонне реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать китайско-российское стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень. Мы совместно придерживаемся и защищаем многосторонность, а также совместно выступаем за продвижение процесса интернационализации в мире", - заявил он.