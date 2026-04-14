КНР и Россия должны продвигать партнерство на высокий уровень, заявил Ван И

ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай и Россия должны продвигать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество во всех областях на более высокий уровень, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Гегемония и ее вред проявляются все сильнее, система глобального управления переживает глубокую перестройку, а дело мира и развития человечества по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.
По его словам, "в условиях сложной и изменчивой внешней обстановки, под стратегическим руководством председателя (КНР) Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира) Путина, китайско-российские отношения не боятся "туч, заслоняющих взгляд", сотрудничество во всех сферах проходит испытания и становится только крепче". "Стороны полностью координируют позиции и поддерживают друг друга на международной арене, демонстрируя миру, что даже против течения существует правильный путь, а в эпоху перемен особенно важна ответственность", - сказал он.
Ван И напомнил, что этот год знаменует 30-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Это также первый год 15-й пятилетки для Китая. Обе стороны должны воспользоваться историческим шансом, следовать требованиям времени, всесторонне реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать китайско-российское стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях на более высокий уровень. Мы совместно придерживаемся и защищаем многосторонность, а также совместно выступаем за продвижение процесса интернационализации в мире", - заявил он.