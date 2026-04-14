В Москве началось строительство станции метро "Каспийская"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Строительство станции "Каспийская" Бирюлевской линии метро началось в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Начали строительство станции "Каспийская" Бирюлевской линии метро. Сейчас специалисты создают ограждающие конструкции котлована с применением технологии "стена в грунте". Она обеспечит надёжную защиту зоны строительства и будущего инфраструктурного сооружения от осадки грунта и грунтовых вод", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что также веется освоение площадки и подготовка территории под строительство. Так, будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом №5437. А северный вестибюль станции будет расположен на пересечении Проектируемых проездов №6630 и №6631, южный - на 6-й Радиальной улице с лестничными сходами на обе ее стороны.
"Бирюлевская линия пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлёво Западное и Восточное. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона москвичей, живущих и работающих в восьми районах столицы", - отметил он.
Собянин подчеркнул, что продолжается сооружение четырех станций ветки: "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар" и "Луганская". Еще пять станций - "Курьяново", "Москворечье", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлёво" проектируются.