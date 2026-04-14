16:24 14.04.2026 (обновлено: 16:26 14.04.2026)
Прокурор запросил девять лет колонии актеру Смольянинову* за фейки об армии

Прокурор запросил почти 10 лет колонии актеру Смольянинову за фейки об армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр— РИА Новости. Государственный обвинитель в прениях сторон попросила Басманный суд Москвы заочно приговорить актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, к 9 годам 10 месяцам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд учесть роль подсудимого, которая являлась ключевой.... исправления человека, предавшего свою родину, возможно только в изоляции от общества, прошу приговорить Смольянинова* к 9 годам 10 месяцам колонии общего режима", - сказала прокурор в прениях сторон.
Также она просит на 5 лет запретить актеру администрирование сайтов.
Смольянинов* обвиняется по пунктам "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное группой лиц по мотивам политической ненависти).
Защита актера назвала обвинение беспочвенным. "Невозможно говорить о том, что в действиях Артура Смольянинова* имеется вменяемое ему преступление, о том, что была вообще какая-то в принципе преступная группа", сказала адвокат Алена Савельева.
По версии следствия, с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа" за рубежом сняли видео с высказываниями Смольянинова*, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности ВС РФ. После этого запись интервью с актером была размещена в открытом доступе на видеохостинге.
Смольянинов* объявлен в международный розыск и заочно арестован.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
