Детская площадка в одном из дворов новостроек для переселенцев в Смоленске

План по переселению из аварийного жилья перевыполнили в Смоленщине на 31%

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. План по переселению граждан из аварийного жилья перевыполнили в План по переселению граждан из аварийного жилья перевыполнили в Смоленской области на 31% по итогам прошлого года, сообщил губернатор Василий Анохин

"Обеспечить своевременное переселение граждан и не допускать увеличения объемов аварийного жилищного фонда – задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Эту работу ведем системно в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также региональной адресной программы на 2024-2030 годы. По итогам 2025 года плановые показатели перевыполнены на 31%", - написал Анохин в мессенджере МАХ.

Он подчеркнул, что в полном объеме исполнены установленные показатели ППК "Фонд развития территорий". Переселены жители 11 многоквартирных домов квартала "Офицерская слобода" в Смоленске . Это порядка 4,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

"В 2026 году продолжаем работу. Уже обеспечены новыми квартирами четыре семьи в Смоленске. Жилье приобретается исключительно в новостройках", - отметил глава региона.

За 2025 год в регионе построено более 430 тысяч квадратных метров нового жилья, в стадии строительства сейчас находятся 84 многоквартирных дома. Это жилье для переселения из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот, молодых специалистов, целевиков.