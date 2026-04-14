Почти 70 учреждений культуры обновили в Смоленской области - РИА Новости, 14.04.2026
22:42 14.04.2026
Почти 70 учреждений культуры обновили в Смоленской области

Почти 70 учреждений культуры обновили в Смоленской области в 2025 году

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 70 учреждений культуры обновили и оснастили новым оборудованием в Смоленской области в 2025 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что современные условия в них создают в рамках нацпроекта "Семья" региональной программы "Развитие культуры в Смоленской области", а также партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины". Ход их реализации обсудили на очередном заседании правительства области.
"Капитально отремонтировали пять учреждений: детскую музыкальную школу в Духовщине, краеведческий музей в Дорогобуже, сельский дом культуры в Талашкине, центральную библиотеку и музей в Угре. В настоящее время продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра в Починке", — написал Анохин в мессенджере Мах.
Оснастили оборудованием три краеведческих музея – в Десногорске, Кардымове и Хиславичах. Для Смоленского камерного театра приобрели световое и звуковое оборудование. Обеспечили музыкальными инструментами и учебной литературой шесть детских школ искусств в Смоленске, Рославле, Ярцеве, Духовщине, Монастырщине и Пригорском Смоленского муниципального округа. Открыли две модельные библиотеки – в Ярцеве и Катыни. Теперь в регионе функционирует 14 таких библиотек.
Анохин указал, что за счет программы "Развитие культуры в Смоленской области" отремонтировали дома культуры в Велиже, Вязьме, Пржевальском Демидовского округа, Соловьеве Кардымовского округа, Монастырщине, Рославле, Сафонове и Хиславичах. Обновили четыре детские школы искусств — в Дорогобуже, Духовщине, Новодугине и Холм-Жирковском.
Благоустроили территории музея в Дорогобуже и библиотеки в Рудне, провели ремонт в художественной галерее, драматическом театре, театре кукол, в областных библиотеках, Смоленском государственном институте искусств и музыкальном училище имени М.И. Глинки.
В 2026 запланированы ремонты домов культуры в Велиже, Ельне и Починке, музеев в Глинке и Новодугине, библиотек в Демидове, Ельне и Починке. Федеральные средства направят на ремонт ДК "Шарм" в Смоленске. До конца года откроют еще две модельные библиотеки и семь детских культурно-просветительских центров. Проведут ремонт 22 учреждений, завершат ремонт Угранской детской школы искусств.
"В течение двух лет выполним капитальный ремонт Сафоновской детской художественной школы с созданием школы креативных индустрий. Продолжим реализацию федерального проекта "Культура малой Родины", в рамках которого отремонтируем девять домов культуры", — заключил губернатор.
