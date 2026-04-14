"Радио Судного дня" передало новый сигнал

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал во вторник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано во вторник в 14.48 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Бортограф".
Ранее во вторник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Наймотать".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
