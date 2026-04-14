Швыдкой предупредил о рисках для российских ученых при поездках за границу

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Граждане России должны осознавать риски при поездках за рубеж, так как в недружественных странах идёт охота на россиян, представляющих общественный интерес, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Повторю то, что говорят мои коллеги в министерстве иностранных дел, обращаясь к учёным и просто к гражданам Российской Федерации: нужно быть очень внимательными, принимая решения о поездках за рубеж в недружественные страны, потому что сегодня идёт некая охота за российскими гражданами, которые представляют хоть какой-то общественный, научный или профессиональный интерес", - заявил Швыдкой.
Он подчеркнул, что определенные риски существуют даже в странах, которые не занимают агрессивную позицию по отношению к России.
"Мы сталкиваемся с тем, что часто люди отправляются даже не в Соединенные Штаты и даже не в европейские государства, которые занимают по отношению к России агрессивную позицию, а в третьи страны, но и там их могут арестовывать и выдать американцам", - отметил спецпредставитель президента РФ.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Александр Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.