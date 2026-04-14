Швыдкой предупредил о рисках для российских ученых при поездках за границу

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Граждане России должны осознавать риски при поездках за рубеж, так как в недружественных странах идёт охота на россиян, представляющих общественный интерес, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы сталкиваемся с тем, что часто люди отправляются даже не в Соединенные Штаты и даже не в европейские государства, которые занимают по отношению к России агрессивную позицию, а в третьи страны, но и там их могут арестовывать и выдать американцам", - отметил спецпредставитель президента РФ.