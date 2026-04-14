Швыдкой предупредил о рисках для российских ученых при поездках за границу
03:46 14.04.2026
Швыдкой предупредил о рисках для российских ученых при поездках за границу

Швыдкой: в недружественных странах идет охота на россиян, представляющих интерес

Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Граждане России должны осознавать риски при поездках за рубеж, так как в недружественных странах идёт охота на россиян, представляющих общественный интерес, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Повторю то, что говорят мои коллеги в министерстве иностранных дел, обращаясь к учёным и просто к гражданам Российской Федерации: нужно быть очень внимательными, принимая решения о поездках за рубеж в недружественные страны, потому что сегодня идёт некая охота за российскими гражданами, которые представляют хоть какой-то общественный, научный или профессиональный интерес", - заявил Швыдкой.
Он подчеркнул, что определенные риски существуют даже в странах, которые не занимают агрессивную позицию по отношению к России.
"Мы сталкиваемся с тем, что часто люди отправляются даже не в Соединенные Штаты и даже не в европейские государства, которые занимают по отношению к России агрессивную позицию, а в третьи страны, но и там их могут арестовывать и выдать американцам", - отметил спецпредставитель президента РФ.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Александр Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
