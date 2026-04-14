Врач рассказала о способности шоколада улучшать настроение
20:13 14.04.2026 (обновлено: 20:16 14.04.2026)
Врач рассказала о способности шоколада улучшать настроение

Бережная: черный горький шоколад вызывает выработку серотонина

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что шоколад способен влиять на настроение людей.
"Черный горький шоколад вызывает так называемую внутреннюю радость или выработку серотонина", - отметила эксперт в беседе с "Газетой.ru".
При этом врач предупредила, что чрезмерное количество сахара может спровоцировать диабет.
"В нашем быту, к сожалению, чистой глюкозы мы употребляем раз в 10 больше, чем нам необходимо. Сахар содержится даже в колбасе... И действительно, простых углеводов получается гораздо больше, чем нам необходимо, поэтому из-за лишнего веса число заболеваний сахарным диабетом растет. На сегодняшний день самый молодой человек с сахарным диабетом второго типа, что раньше считалось заболеванием стариков, в возрасте трех лет", - добавила Бережная.
По ее словам, кусочка горького шоколада достаточно для того, чтобы вызвать радость без вреда для здоровья.
"Если вам нужен какой-то углевод, пожалуйста, совершенно безопасно съесть кусочек горького шоколада, там достаточное количество сахара. При этом стимуляция центральной нервной системы будет в положительном моменте", - уточнила гастроэнтеролог.
