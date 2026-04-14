Россиянки сохранили шансы на победу в турнире претенденток

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина обыграла китаянку Чжу Цзиньэр в предпоследнем, 13-м туре шахматного турнира претенденток, который проходит на Кипре.
Партия предпоследнего раунда завершилась после 57-го хода, Горячкина играла черными фигурами.
Результаты оставшихся партий:
Бибисара Асаубаева (Казахстан) - Анна Музычук (Украина) - 1:0.
Перед заключительной партией лидерство делят Асаубаева и Вайшали (по 7,5 очка), далее располагаются Чжу Цзиньэр (7), Екатерина Лагно, Горячкина, Музычук (по 6,5), Тань Чжунъи (5,5) и Дивья Дешмукх (5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.