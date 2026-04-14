Узбекистанец Синдаров сыграет в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров досрочно обеспечил себе победу в шахматном турнире претендентов, проходящем на Кипре.
В партии 13-го тура Синдаров черными фигурами сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. Встреча завершилась после 58-го хода.
За тур до завершения турнира Синдаров (9,5 очка) стал недосягаем для занимающего второе место Гири (7,5). 20-летний представитель Узбекистана завоевал право сыграть в матче за шахматную корону против индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля.