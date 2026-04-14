Россиянка Лагно победила в предпоследнем раунде турнира претенденток

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно обыграла представительницу Индии Дивью Дешмукх в 13-м туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась на 37-м ходу, Лагно играла белыми. Россиянка выиграла свою четвертую партию на турнире при пяти ничьих и четырех поражениях.
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.