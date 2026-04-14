Гол и ассист Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чернышов, который также отметился результативной передачей, забросил восьмую шайбу в текущем сезоне. Всего россиянин набрал 18 очков (8 голов + 10 ассистов) за 26 матчей.

"Сан-Хосе", набрав 84 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нэшвилл" с 86 баллами располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф.