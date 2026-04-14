07:51 14.04.2026
Гол и ассист Чернышова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу "Сан-Хосе". В составе победителей дубль оформил Маклин Селебрини (44-я и 59-я минуты), шайбу также забросил российский нападающий Игорь Чернышов (30). У "Нэшвилла" дважды отличился Люк Эвангелиста (56, 59).
Чернышов, который также отметился результативной передачей, забросил восьмую шайбу в текущем сезоне. Всего россиянин набрал 18 очков (8 голов + 10 ассистов) за 26 матчей.
"Сан-Хосе", набрав 84 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нэшвилл" с 86 баллами располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф.
В другом матче "Филадельфия Флайерз" в серии буллитов обыграла "Каролину Харрикейнз". Российский нападающий победившей команды Матвей Мичков забросил шайбу и был признан второй звездой встречи. "Флорида Пантерз" дома обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). "Торонто Мейпл Лифс" на своем стадионе уступил "Даллас Старз" со счетом 5:6 (3:0, 0:3, 2:3).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нэшвилл
2 : 3
Сан-Хосе
55:39 • Люк Евангелиста
(Ник Пербикс, Ryan Ufko)
58:50 • Люк Евангелиста
(Ryan Ufko, Роман Йоси)
29:53 • Игорь Чернышов
(Уильям Эклунд, Michael Misa)
43:04 • Macklin Celebrini
(Игорь Чернышов, Will Smith)
58:15 • Macklin Celebrini
(Collin Graf, Александр Веннберг)
