"Салават Юлаев" – "Локомотив": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 14 апреля

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" и ярославский "Локомотив" проведут четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 14 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Завершен
05:23 • Рихард Паник
14:17 • Артур Каюмов
18:27 • Александр Радулов
19:45 • Алексей Береглазов