"Ростех" запустил онлайн-платформу "СВОё дело" для ветеранов СВО - РИА Новости, 14.04.2026
17:29 14.04.2026 (обновлено: 17:30 14.04.2026)
"Ростех" запустил онлайн-платформу "СВОё дело" для ветеранов СВО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Ростех" запустил онлайн-платформу для подачи заявок на участие в программе "СВОё дело с Ростех" для демобилизованных участников спецоперации и волонтеров, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация "Ростех" запустила онлайн-платформу для подачи заявок на участие в программе "СВОё дело с Ростех" для демобилизованных участников специальной военной операции и физических лиц, включая волонтеров. Кандидатам предлагается представить технологические решения, соответствующие задачам корпорации, включая разработки для применения в зоне СВО", - говорится в релизе.
В "Ростехе" отметили, что программа направлена на поддержку занятости и социальной адаптации ветеранов спецоперации, а также развитие технологической базы и укрепление обороноспособности страны.
Стать участниками программы могут демобилизованные участники спецоперации и граждане, рекомендованные фондом "Защитники Отечества" и движением "Народный Фронт "За Россию", а также участники федеральной программы "СВОй бизнес" с технологическими проектами.
"Предлагаемая инициатива должна решать конкретную проблематику и превосходить существующие технологии и методы", - сказано в релизе.
По итогам программы победители получают гранты до 5 миллионов рублей, которые имеют целевое назначение и могут быть направлены на расходы, связанные с реализацией проекта.
"Дальнейшее сопровождение реализации идей осуществляют предприятия корпорации. Кроме того, победители получат возможность участвовать во внутрикорпоративных программах партнеров программы", - подытожили в "Ростехе".
Подать заявку до 31 мая и получить более подробную информацию о программе можно на сайте своедело-ростех.рф
