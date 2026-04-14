"Ростех" запустил онлайн-платформу "СВОё дело" для ветеранов СВО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Ростех" запустил онлайн-платформу для подачи заявок на участие в программе "СВОё дело с Ростех" для демобилизованных участников спецоперации и волонтеров, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация " Ростех " запустила онлайн-платформу для подачи заявок на участие в программе "СВОё дело с Ростех" для демобилизованных участников специальной военной операции и физических лиц, включая волонтеров. Кандидатам предлагается представить технологические решения, соответствующие задачам корпорации, включая разработки для применения в зоне СВО", - говорится в релизе

В "Ростехе" отметили, что программа направлена на поддержку занятости и социальной адаптации ветеранов спецоперации, а также развитие технологической базы и укрепление обороноспособности страны.

Стать участниками программы могут демобилизованные участники спецоперации и граждане, рекомендованные фондом "Защитники Отечества" и движением "Народный Фронт "За Россию", а также участники федеральной программы "СВОй бизнес" с технологическими проектами.

"Предлагаемая инициатива должна решать конкретную проблематику и превосходить существующие технологии и методы", - сказано в релизе.

По итогам программы победители получают гранты до 5 миллионов рублей, которые имеют целевое назначение и могут быть направлены на расходы, связанные с реализацией проекта.

"Дальнейшее сопровождение реализации идей осуществляют предприятия корпорации. Кроме того, победители получат возможность участвовать во внутрикорпоративных программах партнеров программы", - подытожили в "Ростехе".