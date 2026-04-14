Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 14.04.2026 (обновлено: 12:04 14.04.2026)
"Ростех" успешно испытал технологию роя дронов для уничтожения противника

Российский БПЛА Supercam S350. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Ростех" успешно испытал технологию группового применения ударных дронов для уничтожения сложных целей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Специалисты госкорпорации "Ростех" разработали технологию группового применения ударных дронов. Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме. Решение прошло предварительные испытания на полигоне с поражением практических мишеней", — говорится в релизе.
Основой системы стали беспилотники Supercam, в ее состав входят также доработанные барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.
Во время испытаний группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат сразу же передавал данные остальным. Затем оператор-человек подтверждал цель, и вся группа дронов наносила удар.
Технология группового применения ударных дронов
"В рамках этой технологии один человек может управлять сразу десятью барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама опознает цели и распределяет задачи <...> — в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль. Испытания системы будут продолжены", — рассказали в "Ростехе".
В перспективе эта технология позволит преодолевать ПВО противника и гарантированно уничтожать сосредоточенным ударом самые сложные цели, заключили в госкорпорации.
ТехнологииРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала