"Ростех" успешно испытал технологию роя дронов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Ростех" успешно испытал технологию группового применения ударных дронов для уничтожения сложных целей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Специалисты госкорпорации " Ростех " разработали технологию группового применения ударных дронов. Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме. Решение прошло предварительные испытания на полигоне с поражением практических мишеней", — говорится в релизе

Основой системы стали беспилотники Supercam, в ее состав входят также доработанные барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

Во время испытаний группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат сразу же передавал данные остальным. Затем оператор-человек подтверждал цель, и вся группа дронов наносила удар.

© Ростех/Telegram Технология группового применения ударных дронов © Ростех/Telegram Технология группового применения ударных дронов

"В рамках этой технологии один человек может управлять сразу десятью барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама опознает цели и распределяет задачи <...> — в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль. Испытания системы будут продолжены", — рассказали в "Ростехе".