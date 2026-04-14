В США сделали трудное признание о ВС России
16:02 14.04.2026
В США сделали трудное признание о ВС России

Аналитик Массикот: российская армия за время конфликта на Украине изменилась

Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российская армия за время конфликта на Украине серьезно изменилась, заявила американский военный аналитик Дара Массикот в интервью немецкой газете Spiegel.

"Между тем, что мы видим сейчас, и российской армией образца 2022 года есть существенные отличия. Иная структура, другие тактики ведения боя и новые технологии. Плюс к этому старые технологии применяются по-новому", — говорится в публикации.
Кроме того, по ее мнению, российские военные готовы выполнять задачи невзирая на трудности.
"В российском смысле устойчивость — это выполнение боевой задачи при любых обстоятельствах. Неважно, насколько плохи общие условия и насколько сложна обстановка: удерживаешь позицию и выполняешь задачу", — заявила она.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что объем производства военно-промышленного комплекса России сравним с мировым. По его словам, страна выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько ракет ПВО, сколько все предприятия мира.

Глава государства подчеркнул, что в основе победы лежат единство и сплоченность народа и работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики в целом.
