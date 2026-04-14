ПВО за 12 часов уничтожила 11 беспилотников над Россией

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
"Четырнадцатого апреля с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18