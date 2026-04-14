13:57 14.04.2026
Бабушкина оценила разработки уральского предприятия по производству БПЛА

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина с рабочим визитом посетила уральское предприятие "Ньюлинк", где оценила мощности инновационного производства БПЛА, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предприятие "Ньюлинк" занимается разработкой и производством трех моделей БПЛА, среди которых беспилотник "Скат-10".
"Продукция, которую выпускают на предприятии, крайне востребована сегодня в зоне СВО. Производство данного оборудования организовано таким образом, что после завершения спецоперации оно может использоваться в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Я с глубочайшим уважением отношусь к руководителям предприятия, которые организовали производство высокотехнологичного современного оборудования, необходимого и в мирное, и в военное время", — цитирует пресс-служба Бабушкину.
Значительное внимание при производстве оборудования уделяется импортозамещению компонентов и адаптации техники под условия эксплуатации. Предприятие обладает полным циклом разработки и производства, включая электронику, программное обеспечение и композитные конструкции, а также развивает серийное производство и расширяет штат.
"Важно, что предприятие выступает еще и успешным работодателем. Учитывая использования высоких технологий, здесь достойный уровень зарплат. Мне приятно отметить, что на производстве работают ветераны СВО. Несколько из них обратились ко мне за помощью в трудоустройстве. Сегодня я пообщалась с одним из них. Артем Вольгов по специальности автомаляр. После возвращения из зоны СВО прошел повышение квалификации и сейчас работает на этом предприятии. Он с интересом рассказал о своей работе, показал свое рабочее место, всем доволен. К нам часто обращаются ветераны по ряду вопросов. Задача депутатов Законодательного собрания — делать все возможное, чтобы помогать ребятам, которые вернулись с передовой, в вопросах трудоустройства и в решении других жизненных ситуаций", — отметила Бабушкина.
За время проведения спецоперации депутаты парламента приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Сейчас, по словам Бабушкиной, парламентарии работают над вопросом расширения перечня ветеранов СВО.
При поддержке Заксобрания области, регионального правительства и благотворителей закуплено и передано в зону СВО порядка 2 тысяч беспилотников. Так, в марте этого года делегация депутатов во главе с Бабушкиной доставила бойцам Запорожского, Донецкого и Купянского направлений средства для обеспечения связи, разведывательные дроны и оборудование для управления, электротехнику, стройматериалы и другие необходимые вещи.
На начало марта Свердловская область передала свыше 18 тысяч тонн гуманитарной помощи в зону СВО, в Вооруженные силы Российской Федерации и мобилизованным гражданам – 16,2 тысячи тонн, населению подшефных территорий – 1,4 тысячи тонн, мирному населению Курской и Белгородской областей – 120 тонн. Только в рамках акции "Тепло для героя" собрано и направлено на передовую порядка 4 тысяч тонн гуманитарных грузов и 3,6 тысячи писем со словами поддержки бойцам.
