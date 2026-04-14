В СК рассказали о расследовании преступлений украинских военных и наемников

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 военных ВСУ и наемников, 1,1 тысячи преступников получили приговоры, сообщили РИА Новости в СК России.

"В настоящее время завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 лиц. Среди них - не только украинские военнослужащие, но и командный состав, а также наёмники из других государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1100 преступников уже получили заслуженные приговоры. Уточняется, ряд из них осуждены к пожизненному лишению свободы.