В СК рассказали о расследовании преступлений украинских военных и наемников
07:27 14.04.2026 (обновлено: 08:03 14.04.2026)
В СК рассказали о расследовании преступлений украинских военных и наемников

СК: завершено расследование 966 уголовных дел о преступлениях военных ВСУ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 военных ВСУ и наемников, 1,1 тысячи преступников получили приговоры, сообщили РИА Новости в СК России.
"В настоящее время завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 лиц. Среди них - не только украинские военнослужащие, но и командный состав, а также наёмники из других государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 1100 преступников уже получили заслуженные приговоры. Уточняется, ряд из них осуждены к пожизненному лишению свободы.
По данным СК, за это время от действий киевского режима пострадали более 29 тысяч мирных жителей, среди которых - 1168 детей.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Пленные ВСУ дали показания против комбата о военных преступлениях
19 марта, 06:41
 
