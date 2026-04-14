Восьмиклассник рассказал, зачем принес в школу в Петербурге ракетницу - РИА Новости, 14.04.2026
15:58 14.04.2026
Восьмиклассник рассказал, зачем принес в школу в Петербурге ракетницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Восьмиклассник, принесший в школу в Петербурге сигнальный пистолет-ракетницу, хотел произвести впечатление на подругу, но произошел случайный выстрел, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Юноша принес в школу родительский сигнальный пистолет, который он с отцом использовал в семейных увлечениях на природе. Школьник его принес, чтобы показать однокласснице, с которой он сидит за одной партой и давно дружит, так как хотел произвести впечатление на нее. В момент, когда он доставал его из рюкзака, произошел самопроизвольный выстрел", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в момент выстрела одноклассница находилась рядом. "Она не госпитализирована, ее осмотрели врачи: на руках только ссадины, иных повреждений нет", - уточнили в правоохранительных органах.
Ранее региональные главки МВД и СК сообщили, что начали проверки по факту инцидента в школе в Адмиралтейском районе Петербурга - по предварительным данным, ученик достал "сигнал охотника" в классе, произошел непроизвольный выстрел. Прокуратура Адмиралтейского района города контролирует ход и результаты проверок, организованных по данному факту правоохранительными и следственными органами.
