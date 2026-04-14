14:52 14.04.2026 (обновлено: 15:34 14.04.2026)
Мишустин заявил о росте спроса на работников технических специальностей

© РИА Новости / Александр Астафьев
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России требуется все больше сотрудников технической направленности, спрос превышает предложение в несколько раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что в прошлом году сформировался детальный семилетний прогноз в разрезе регионов и отраслей профессий, квалификаций на основе информации сотен тысяч компаний. Такой же составили еще для полутысячи предприятий, ключевых в реализации национальных проектов технологического лидерства.
Команда инженеров за работой над чертежом здания - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев рассказал, как привлекать молодежь к техническим специальностям
19 февраля, 18:04
"Результаты прогноза показали, что все больше требуется сотрудников в основном технической направленности - это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О прогнозе потребности в кадрах и мерах по обеспечению экономики кадрами".
Он отметил, что прогноз потребности российской экономики в кадрах является важным инструментом, который позволяет понимать, какие специалисты и в каком количестве понадобятся для решения задач в ближайшие годы. Этот прогноз также создает основу для принятия необходимых шагов для сбалансированности рынка труда, координации обучения студентов в колледжах, техникумах и вузах.
"Важно с учетом этой информации выстраивать структуру подготовки кадров в каждом регионе", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Мишустин призвал учитывать развитие ИИ при подготовке кадров
Вчера, 15:03
 
