Продюсер рассказал, почему Пугачева отложила поездку в Россию
15:46 14.04.2026
Продюсер рассказал, почему Пугачева отложила поездку в Россию

Продюсер Дворцов: Пугачева отложила приезд в РФ из-за того, что о нём узнали СМИ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Певица Алла Пугачева отложила свою поездку в Россию, так как о ней стало известно СМИ и публике, а ей хотелось приехать инкогнито, рассказал РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
СМИ сообщали, что Пугачева может приехать в Россию 15 апреля по случаю своего дня рождения. Представитель артистки Елена Чупракова в беседе с РИА Новости опровергла, что певица приедет в Россию в апреле.
"Алла Борисовна хотела, чтобы ее визит в Россию прошел в формате "инкогнито". Она не хотела, чтобы о ее приезде знали", - сказал Дворцов, комментируя ситуацию.
Продюсер отметил, что Пугачева планировала посетить Россию, чтобы решить вопросы с недвижимостью и будущей концертной деятельностью. Однако так как об этом стало известно СМИ, она решила отложить свой приезд.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил РИА Новости, что Пугачева может приехать в Россию этой весной, а уже летом - дать первый за долгое время концерт в Москве. Представитель певицы Елена Чупракова в беседе с РИА Новости назвала возможным приезд Пугачевой в Россию в 2026 году.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
