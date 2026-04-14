Продюсер рассказал, почему Пугачева отложила поездку в Россию

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Певица Алла Пугачева отложила свою поездку в Россию, так как о ней стало известно СМИ и публике, а ей хотелось приехать инкогнито, рассказал РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

СМИ сообщали, что Пугачева может приехать в Россию 15 апреля по случаю своего дня рождения. Представитель артистки Елена Чупракова в беседе с РИА Новости опровергла, что певица приедет в Россию в апреле.

"Алла Борисовна хотела, чтобы ее визит в Россию прошел в формате "инкогнито". Она не хотела, чтобы о ее приезде знали", - сказал Дворцов, комментируя ситуацию.

Продюсер отметил, что Пугачева планировала посетить Россию, чтобы решить вопросы с недвижимостью и будущей концертной деятельностью. Однако так как об этом стало известно СМИ, она решила отложить свой приезд.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил РИА Новости, что Пугачева может приехать в Россию этой весной, а уже летом - дать первый за долгое время концерт в Москве . Представитель певицы Елена Чупракова в беседе с РИА Новости назвала возможным приезд Пугачевой в Россию в 2026 году.