МВФ предупредил об угрозе перебоев в экономике на фоне блокады Ормуза

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с блокадой Ормузского пролива, следует из опубликованного доклада международной организации.
"Более длительное закрытие Ормузского пролива и дальнейшее повреждение объектов добычи и переработки нефти привели бы к более глубоким и продолжительным сбоям в мировой экономике", - говорится в документе.
Как отмечает МВФ, при неблагоприятном сценарии развития событий, предполагающем более резкий рост цен на энергоносители, повышение инфляционных ожиданий и ухудшение финансовых условий, мировой рост может снизиться до 2,5% в 2026 году, а инфляция может вырасти до 5,4%.
При крайне неблагоприятном сценарии, при котором перебои с поставками энергии сохранятся и в 2027 году, мировой экономический рост снизится до 2% как 2026 году, так и в 2027 году, тогда как инфляция превысит 6%.