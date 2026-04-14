МВФ предупредил об угрозе перебоев в экономике на фоне блокады Ормуза

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с блокадой Ормузского пролива, следует из опубликованного доклада международной организации.

При крайне неблагоприятном сценарии, при котором перебои с поставками энергии сохранятся и в 2027 году, мировой экономический рост снизится до 2% как 2026 году, так и в 2027 году, тогда как инфляция превысит 6%.