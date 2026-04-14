Врач рассказал о состоянии одной из пострадавших при пожаре в Казани
20:42 14.04.2026
Врач рассказал о состоянии одной из пострадавших при пожаре в Казани

Одна из пострадавших на Казанском пороховом заводе находится в тяжелом состоянии

© Фото : соцсети
КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Одна из пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе находится в тяжелом состоянии, она госпитализирована в реанимацию, сообщил РИА Новости представитель Республиканской клинической больницы Татарстана.
Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что на Казанском пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Причина происшествия носит техногенный характер. Технологический процесс производства не остановлен, жизни и здоровью людей угрозы нет. По данным Минздрава республики, в результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и казанскую горбольницу №7.
"Пострадавшая 1989 года рождения находится в тяжелом состоянии, госпитализирована в реанимационное отделение", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у женщины ожоги и сопутствующие травмы.
Казанский государственный казенный пороховой завод - старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Завод является многопрофильным предприятием, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.
