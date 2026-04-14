Дым в районе порохового завода в Казани

Дым в районе порохового завода в Казани

© Фото : соцсети Дым в районе порохового завода в Казани

Врач рассказал о состоянии одной из пострадавших при пожаре в Казани

КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Одна из пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе находится в тяжелом состоянии, она госпитализирована в реанимацию, сообщил РИА Новости представитель Республиканской клинической больницы Татарстана.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что на Казанском пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Причина происшествия носит техногенный характер. Технологический процесс производства не остановлен, жизни и здоровью людей угрозы нет. По данным Минздрава республики, в результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и казанскую горбольницу №7.

"Пострадавшая 1989 года рождения находится в тяжелом состоянии, госпитализирована в реанимационное отделение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у женщины ожоги и сопутствующие травмы.