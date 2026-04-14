В Подмосковье выстроена четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Четырехуровневая система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и видеомониторинг, выстроена в Московской области, сообщает 360.ru , ссылаясь на слова заместителя начальника управления комитета лесного хозяйства региона Сергея Симаева.

"В Подмосковье выстроена четырехуровневая система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и основной - видеомониторинг. Особую роль сегодня играют именно камеры. В регионе установлено 147 устройств, которые обеспечивают полный охват территории", - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что камеры размещены на вышках сотовой связи на высоте около 70 метров. Они вращаются на 360 градусов и способны "видеть" на расстоянии до 25 километров при хорошей погоде. Главное отличие системы - автоматическое обнаружение дыма без участия человека.

"Диспетчер не сидит и не ищет дым глазами. Камера сама фиксирует дымовую точку, подает сигнал, и оператор уже отрабатывает информацию", - отметил Симаев.

После обнаружения огня сигнал поступает в диспетчерский центр, где принимают решение о выезде пожарных подразделений. Технология позволяет фиксировать не только крупные пожары, но и потенциально опасные ситуации. Это помогает оперативно реагировать на нарушения и предотвращать возгорания на ранней стадии.

Как сообщает 360.ru, все камеры объединили в единую систему. Данные поступают как в центральную диспетчерскую, так и в 19 лесничеств региона. Каждое лесничество контролирует свою территорию, что позволяет быстро реагировать на любые сигналы. С внедрением видеомониторинга ситуация с лесными пожарами заметно изменилась. При этом система продолжает развиваться. Власти делают ставку на совершенствование алгоритмов искусственного интеллекта.