Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 14.04.2026
В Подмосковье выстроена четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров

Тренировка пожарных и спасателей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Четырехуровневая система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и видеомониторинг, выстроена в Московской области, сообщает 360.ru, ссылаясь на слова заместителя начальника управления комитета лесного хозяйства региона Сергея Симаева.
Подмосковье выстроена четырехуровневая система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и основной - видеомониторинг. Особую роль сегодня играют именно камеры. В регионе установлено 147 устройств, которые обеспечивают полный охват территории", - говорится в сообщении.
В материале также отмечается, что камеры размещены на вышках сотовой связи на высоте около 70 метров. Они вращаются на 360 градусов и способны "видеть" на расстоянии до 25 километров при хорошей погоде. Главное отличие системы - автоматическое обнаружение дыма без участия человека.
"Диспетчер не сидит и не ищет дым глазами. Камера сама фиксирует дымовую точку, подает сигнал, и оператор уже отрабатывает информацию", - отметил Симаев.
После обнаружения огня сигнал поступает в диспетчерский центр, где принимают решение о выезде пожарных подразделений. Технология позволяет фиксировать не только крупные пожары, но и потенциально опасные ситуации. Это помогает оперативно реагировать на нарушения и предотвращать возгорания на ранней стадии.
Как сообщает 360.ru, все камеры объединили в единую систему. Данные поступают как в центральную диспетчерскую, так и в 19 лесничеств региона. Каждое лесничество контролирует свою территорию, что позволяет быстро реагировать на любые сигналы. С внедрением видеомониторинга ситуация с лесными пожарами заметно изменилась. При этом система продолжает развиваться. Власти делают ставку на совершенствование алгоритмов искусственного интеллекта.
"Ожидается, что обновленная система станет точнее и позволит еще быстрее реагировать на реальные угрозы. Таким образом, сочетание видеонаблюдения и искусственного интеллекта уже сегодня позволяет оперативно выявлять пожары и минимизировать ущерб. Система продолжает развиваться, а ее эффективность напрямую влияет на безопасность лесов и жителей региона", - пишет 360.ru.
Московская область (Подмосковье)ОбществоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала