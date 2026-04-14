Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе

КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Причина пожара и обрушения на Казанском пороховом заводе носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
По информации пресс-службы, все службы оперативно прибыли на место для устранения последний произошедшего. Технологический процесс производства на предприятии не остановлен.
Казанский государственный казенный пороховой завод – старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Завод является многопрофильным предприятием, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.