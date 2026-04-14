В Казани на пороховом заводе вспыхнул пожар, есть пострадавшие

"В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции", — говорится в публикации.

Предварительно, пострадали два человека, их госпитализировали. Одна женщина с ожогами находится в тяжелом состоянии.

Причина носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен. Все службы оперативно прибыли на место происшествия.

Казанский пороховой завод — старейшее в современной России предприятие. Оно выпускает порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий.