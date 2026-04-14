Польский депутат вышел на трибуну сейма с флагом Израиля со свастикой

ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конрад Беркович вышел на трибуну парламента с флагом Израиля и нарисованной в его центре свастикой.
Беркович обрушился с критикой на действия Израиля на Ближнем Востоке. Израильское государство в октябре 2023 года, после нападения палестинского движения ХАМАС, начало операцию в секторе Газа, число жертв которой превысило 72 тысячи, пострадали еще более 170 тысяч. С 28 февраля 2026 года Израиль вместе с США начал наносить удары по Ирану, кроме того, он ведет боевые действия в Ливане.
"Атаки Израиля на Ближнем Востоке уже чувствуют поляки по стоимости топлива... Евреи используют запрещенные фосфорные бомбы... Израиль совершает на наших глазах геноцид с особой жестокостью", - сказал Беркович.
Депутат также сравнил Израиль с Третьим Рейхом, после чего развернул изображение израильского флага с нарисованной в центре свастикой. Политик покинул трибуну под возгласы как возмущения, так и одобрения со стороны коллег.
Спикер сейма Влодимеж Чажастый в ответ на это заявил, что демонстрация свастики в нижней палате парламента Польши никоим образом не может быть оправдана.
На выходку Берковича отреагировал и посол США в Польше Томас Роуз, назвав произошедшее позором.
"Позор, позор, позор тебе! Может быть, даже ты заметил, что мы, евреи, уже не так легко поддаемся запугиванию. Мы защищаем себя изо всех сил, без извинений", - написал Роуз на платформе Х.