© Sejm RP Депутат сейма Польши Конрад Беркович с флагом Израиля и нарисованной в его центре свастикой. Кадр трансляции

Польский депутат вышел на трибуну сейма с флагом Израиля со свастикой

ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конрад Беркович вышел на трибуну парламента с флагом Израиля и нарисованной в его центре свастикой.

Беркович обрушился с критикой на действия Израиля на Ближнем Востоке . Израильское государство в октябре 2023 года, после нападения палестинского движения ХАМАС , начало операцию в секторе Газа, число жертв которой превысило 72 тысячи, пострадали еще более 170 тысяч. С 28 февраля 2026 года Израиль вместе с США начал наносить удары по Ирану , кроме того, он ведет боевые действия в Ливане

"Атаки Израиля на Ближнем Востоке уже чувствуют поляки по стоимости топлива... Евреи используют запрещенные фосфорные бомбы... Израиль совершает на наших глазах геноцид с особой жестокостью", - сказал Беркович.

Депутат также сравнил Израиль с Третьим Рейхом, после чего развернул изображение израильского флага с нарисованной в центре свастикой. Политик покинул трибуну под возгласы как возмущения, так и одобрения со стороны коллег.

Спикер сейма Влодимеж Чажастый в ответ на это заявил, что демонстрация свастики в нижней палате парламента Польши никоим образом не может быть оправдана.

На выходку Берковича отреагировал и посол США в Польше Томас Роуз, назвав произошедшее позором.