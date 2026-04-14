Украина не питает иллюзий об улучшении отношений с Венгрией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2026
10:09 14.04.2026
Украина не питает иллюзий об улучшении отношений с Венгрией, пишут СМИ

© REUTERS / Marton Monus
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра во время выступления в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украина не питает иллюзий по поводу возможного скорого улучшения отношений с Венгрией в результате победы на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра, сообщает газета Politico.
"Чиновники в Киеве не питают иллюзий о том, что две страны внезапно станут союзниками", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Орбан разгромлен, Венгрия не смогла. А Россия сможет
Вчера, 08:00
Как отмечает издание, Украина ожидает долгой и кропотливой работы по поиску точек соприкосновения с новыми венгерскими властями.
Одним из спорных вопросов для двух стран является возобновление работы трубопровода "Дружба", поскольку украинские власти хотят ограничить поставки российской нефти. Politico указывает на то, что Киев также может разочаровать позиция нового руководства Венгрии по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Россия ничего не проиграла: Зеленскому в Венгрии сменяли шило на мыло
08:00
 
