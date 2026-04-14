Жена пропавшего в Юрге Героя России считает, что муж не мог потерять память

КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия заявила РИА Новости, что ее муж не мог потерять память.
"Да нет, вряд ли",– сказала Валерия Асылханова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, мог ли Алексей потерять память.
Жена пропавшего Героя России добавила, что со дня пропажи на связь он ни с кем не выходил и на работе не появлялся.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.