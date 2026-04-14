Жена пропавшего в Юрге Героя России считает, что муж не мог потерять память

КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия заявила РИА Новости, что ее муж не мог потерять память.

Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"Да нет, вряд ли",– сказала Валерия Асылханова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, мог ли Алексей потерять память.

Жена пропавшего Героя России добавила, что со дня пропажи на связь он ни с кем не выходил и на работе не появлялся.