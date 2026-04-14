Москвичей призвали использовать городской транспорт для поездок из-за дождя

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жителей Москвы призвали использовать городской транспорт на фоне дождя во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По данным ЦОДД, сейчас в городе 4 балла. Вечером ожидаем до 7 баллов. В городе местами идет дождь… По возможности используйте городской транспорт для поездок", - говорится в сообщении.
В дептрансе рекомендовали москвичам при поездке на автомобиле не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.